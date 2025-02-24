Kırşehirli iş insanı ve Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Ahi Evran Üniversitesi’nde (KAEÜ) öğrencilere ampute hastalarla uygulamalı ders anlattı.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Protez Ortez Bölümü’nde uygulamalı ders veren Düger; Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin şanslı olduğunu ve öğrencilerin gerçek hastalar üzerinde uygulamalı ders aldıklarını söyledi. Üniversite bünyesinde kendi kurduğu laboratuvarda verdiği uygulamalı derslerine devam eden Düger açıklamasında; "Protez yapımları zordur. Protez faaliyetleri özel üniversitelerde dahi yapılmıyor. Uygulamalı dersler sizler için önemli. Ahi Evran Üniversitesi’nde ders uygulamalarını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Sizler de kendilerinizi şanslı olarak görmelisiniz. Öğrencilerin, öğrenim süreçlerini hızlandırmak ve gerçekçi adımlar atmaları için her şeyi yapacağız" dedi.

Ampute hastalar derslere katılıyor

Öğrencilerin hastalar üzerinde yaptıkları uygulamalarda daha başarılı olacaklarını ifade eden Düger; "Diz altı hastasını yürüten bölüm öğrencilerinin diz ampütasyonu hastasını yürütebilmesi için sık sık çalışma yapması ve uygulama alması gerekir. Öğrenciler, özel üniversitede olmayan fiziki şartların fazlasını görüyor. Kırşehir’de eğitim desteğimizi arttıracağız. İmkansızı başaracak ve gelişimi sürdürülebilir hale getireceğiz" diye konuştu.