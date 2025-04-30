Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros , bir dizi ziyaretler için geldiği Silifke İlçesinde Huzurevi ziyaretinden sonra şehit ailesini ziyaret etti.

Dudu İrem Toros , 17.06.2017 tarihinde görev yaptığı Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü tarafından kurulan bomba tuzağı sonucunda Şehit olan Uzman Çavuş Ali Gülnar’ın ailesini ziyaret etti.

Silifke, Sayağzı Mahallesi'nde ikamet eden Şehidimizin annesi Döndü Gülnar, amcası ve kardeşleri ile görüşen Dudu İrem Toros Hanımefendi; Şehidimiz Ali Gülnar başta olmak üzere bütün Aziz Şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş olan Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ederek ailemize sabır ve başsağlığı diledi.

Ziyaret sonunda Dudu İrem Toros , şehidin annesine Ay Yıldızlı plaket takdim etti.