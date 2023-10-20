Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılda ortalama bir milyon kişiyi ağırlayan Düden Şelalesi’nde temizlik çalışması yaptı. Şelalenin döküldüğü noktada oluşan gölet çevresinde biriken atıklar toplanırken, bitkilerin uzayan sarkıtları budandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ilçesi sınırları içinde yer alan dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin ve çevresinin temiz kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Antalyalıların da uğrak noktası olan Düden Şelalesi’nin döküldüğü noktada oluşan gölet ve çevresinde biriken atıklar özel dalgıç elbiseleri giyen ekipler tarafından çıkarılıyor. Ekipler, atıkları tutan bitki sarkıtlarını da budayarak, görüntü kirliliği oluşmasını engelliyor.

Vatandaşlar daha bilinçli olmalı

Düden Şelalesi’nin Antalya’nın en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şelaleye atılan evsel atıkların ve çöplerin doğal güzelliği tehdit ettiğini vurgulayarak, daha duyarlı olunmasını istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi şelalede gerçekleştirilen temizlik çalışması ile alanın korunmasına katkı sağlayarak ziyaretçilere daha temiz ve çevre dostu bir ortam sunmayı amaçlıyor.