Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın en güzel noktalarından birisi olan Düden Park’ta ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Düden Parkı daha da yeşil hale getirmek için peyzaj çalışması başlattı. Dikim sezonunun gelmesiyle birlikte ekipler park içerisinde muhtelif yerlerde Hibiscus Mutabilis, Melia Azedarach ve Leucaena türünde 160 adet ağaç dikimi yapıyor. Ayrıca park içerisinde yer alan ve deforme olan uyarı ve bilgilendirme tabelaları da değiştiriliyor.