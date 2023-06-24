Dicle Üniversitesi’nde Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde ’Manevi Danışmanlık ve Rehberlik’ sertifika programı düzenlendi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, DÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Selim Erdamar, manevi danışmanlık program koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Kula, kursiyerler ve üniversitede görevli akademik ve idari personeller katıldı.

Rektör Karakoç yaptığı konuşmada, deprem felaketiyle ’Manevi Danışmanlık ve Rehberliği’ insanlığın tarihi ile başladığını belirterek, günümüzdeki önemini vurguladı. Karakoç, manevi danışmanlığın yazılı literatürde 12. yüzyıldan itibaren geçmeye başladığını ve son çeyrek asırda başta psikologlar olmak üzere pek çok araştırmacının ilgi odağı haline geldiğini ifade etti.