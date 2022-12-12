Dicle Üniversitesinde ‘Beden ve Sınırlar’ adlı kişisel resim sergisi düzenlendi.

Dicle Üniversitesinde ‘Beden ve Sınırlar’ adlı kişisel resim sergisi düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi tarafından ’Beden ve Sınırlar’ adlı kişisel resim sergisi düzenlendi. Sanat Galerisinde gerçekleşen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, akademisyenler, sergi sahibi Berfin İleri ve Dilek Özeren, öğrenciler katıldı.

Küratör Münire Meral Yağcı Turan’ın yaptığı sergide tuval üzerine yağlı ve akrilik boya ile portre resimler sergilendi. Sergi, 19 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.