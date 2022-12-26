Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dübekli köyünün içme suyu problemi çözüldüğünü söyledi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dübekli köyünün içme suyu problemi çözüldüğünü söyledi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, köy ziyaretleri için Dübekli köyüne giderek köy halkı ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Öztürk, talep ve isteklerini dinledi. Geçtiğimiz günlerde Dübekli köyünde içme suyu hattı arızası meydana gelmişti. Arızanın giderilmesi için harekete geçen Kaymakam Öztürk, içme suyu problemini çözerek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk’e, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.