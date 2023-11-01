Eskişehir’de trafik düzenini sağlamak için yol kenarlarına bırakılan dubalar bile bazı sürücülerin kaldırımlara araç park etmesine engel olamıyor.

Odunpazarı ilçesinde trafiğin yoğun olduğu Dilek Caddesi’nde araçların park etme şekilleri dikkat çekti. Caddede cami olması nedeniyle Dilek Caddesi’ne trafik dubaları koyuldu. Ancak bazı sürücülerin araçlarını trafik dubalarının üzerinden geçirerek kaldırıma park etmeleri dikkat çekti. Birçok trafik dubasının kırık olduğu göze çarparken, bazı sürücüler başka park alanı olmadığı için bu şekilde park ettiklerini belirtti.