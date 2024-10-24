Dubai çikolatası sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Lüks görüntüsü , yoğun tadı ve sunumuyla tatlı severlerin gözdesi haline gelen Dubai çikolatasını evde yapmak da mümkün. Peki Dubai çikolatası nasıl yapılıyor, püf noktaları neler?Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Adını gösterişli ve zengin bir şehir olan Dubai’den alan Dubai çikolatası, hem göze hem de damağa hitap ediyor. Ana malzemeleri bitter çikolata ve krema olan Dubai çikolatası; fıstık, badem ve fındık eklenerek kişiselleştirilebiliyor.

Bursa’da bir fırın işletmecisi olan Gamze Kenar, Dubai çikolatasının tarifini ve yapım aşamasındaki püf noktaları Herkes Duysun ekibiyle paylaştı.

HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Son 1 aydır en çok tercih edilen tatlı ürününün Dubai çikolatası olduğunu söyleyen işletmeci Kenar, öncelikle Dubai çikolatası yapmak için gereken malzemeleri paylaştı. Kenar, “Dubai çikolatası yapmak için 200 gram bitter çikolata, 125 gram tel kadayıf, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 3 yemek kaşığı fıstık içi, 100 gram krema, 1 yemek kaşığı tereyağı ve dilediğiniz boyutta bir çikolata kalıbına ihtiyacınız olacak.” dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri hazırladıktan sonra geniş bir tavada tereyağını eriterek tarife başlayan Kenar, “Kısık ateşte kadayıfları altın rengine dönene kadar kavuruyorum. Kadayıfları bir kaba alıyor ve üzerine fıstık ezmesi, doğranmış fıstıkları ekliyorum. Çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Eriyen çikolatanın yarısını kullanacağım kalıbın tabanına döküyorum ve dondurucuda 1-2 saat bekletiyorum. Çikolata katmanı sertleştikten sonra, hazırladığımız fıstıklı kadayıf karışımını çikolatayı dondurduğum kaba ekleyip kaşıkla düzeltiyorum. Elimde kalan eritilmiş çikolatayı kadayıf karışımının üstüne döküp yeniden dondurucuya koyuyorum ve Dubai çikolatası tamamen sertleştiğinde artık servise hazır oluyor.” dedi.

İşletmeci Kenar, son olarak süslemek için altın yaprak kullandığını, herkesin Dubai çikolatasını kendi estetik zevkine göre süsleyebileceğini belirtti.