Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde son günlerde Dubai çikolatasına olan yoğun ilgi dikkat çekiyor. Market ve pastanelerde bu çikolatalar, raflara konduğu anda tükeniyor. Egzotik lezzeti ve farklı aroma seçenekleriyle Sungurlu’da adeta çikolata çılgınlığı yaşanıyor.

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi. Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken, işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi. Bazı işletmeler, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek yeni stokların en kısa sürede geleceğini duyurdu.

Dubai çikolatasının Sungurlu’da gördüğü yoğun ilgi, yerel işletmelerin de yüzünü güldürüyor. Market ve pastane sahipleri, çikolatanın Sungurlu’da kısa sürede bu kadar popüler hale gelmesinden memnun olduklarını belirterek, bölgedeki çikolata kültürünün geliştiğini ifade ettiler.