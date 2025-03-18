Mudanya Üniversitesi’nin Tecrübe Konuşuyor etkinliğinin konuğu Bursa’nın duayen sanayicilerinden Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener oldu. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Gülener, önemli tavsiyelerde bulundu.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa’nın insan hazinelerini öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, "Tecrübe parayla satın alınamaz. Bu tecrübelerin aktarımını yapmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Etkinlikte duyacağı bir söz öğrencimiz için bir kıvılcım olabilir" dedi.

Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye hayat hikayesini anlatarak başlayan Fahrettin Gülener, "Bugüne kadar kafamı kaldırmadan çalıştım. Öğrenciyken gündüz çalıştım, gece okudum. Babam bana önce vatan demeyi öğretti. İyi ki onu öğrenmişim. Bugüne kadar sigortasız işçi çalıştırmadım. Faturasız mal satmadım. Bunu devletim için yaptım. Devlet varsa millet huzurludur" diye konuştu.

Gülener, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Mutlaka sorun. Bilmek iyidir ama yapabilmek esastır. Üretimin içinde olmak çok önemli. Bunun için de kendinizi iyi yetiştirin. Bileği iş yapana kalbi ve beyni itaat eder. Sebat edin ve yapacağınıza inanın. Gayret edin. Hep deneyin. Vizyonunuzu yakalamak için çok çalışın."

Öğrencilerin sorularını da samimiyetle yanıtlayan Gülener’e etkinliğin sonunda, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nimetullah Burnak tarafından günün anısına isminin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi.