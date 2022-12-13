Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, sanat yönetmenliğini Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Aylin Şengün Taşçı’nın yapacağı ‘Birlikte Söylüyoruz’ etkinliğinde Türkiye’nin seçkin ses sanatçılarıyla birlikte konser verecek.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, sanat yönetmenliğini Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Aylin Şengün Taşçı’nın yapacağı ‘Birlikte Söylüyoruz’ etkinliğinde Türkiye’nin seçkin ses sanatçılarıyla birlikte konser verecek.

Bursa’nın ilk ve tek sanat lisesi Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 16 Aralık’ta Türk sanat müziğinin sevilen isimleriyle aynı sahnede buluşacak. 16 Aralık Cuma gecesi saat 20.00’de Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlenecek ve sanat yönetmenliğini Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Aylin Şengül Taşçı’nın üstlendiği ‘Birlikte Söylüyoruz’ etkinliğinde Aylin Şengül Taşçı, Bekir Ünlüataer, Cengizhan Sönmez, Eda Karaytuğ, Elif Güreşçi, Esra İçöz, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Şennur Dinleyen ve Umut Akyürek gibi Türk sanat müziğinin dev sesleriyle birlikte birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarı seslendirecekler.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenleyecekleri organizasyon için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Zeki Müren şarkılarından oluşacak konserde müzik bölümü öğrencileri ve Türk sanat müziğinin duayen isimlerinin düet yapacaklarını belirten Ayaz, “Okulumuzda çok yetenekli gençlerimiz var ve onların her biriyle gurur duyuyoruz. Bu genç yeteneklerimizi usta sanatçılarla bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Gençlerimizin Türk Sanat Müziği ile bu kadar alakadar olmaları da bizi ayrıca sevindiriyor” diye konuştu.