Ay yıldızlı bayraklarla donatılan salonda Harun Gülfen, Eren Çiftçi, Enes Yıldız, Onur Kaya ve Muhammed Diler askere uğurlandı. Askere gidecek gençlerle görüşen Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, "Vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençlerimize hayırlı teskereler diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin" dedi.

Askere gidecek gençler için uğurlama programı düzenlendi. İshakçılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen asker eğlencesine Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, ilçe yöneticileri ve İshakçılar’da yaşayan vatandaşlar katıldı.

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