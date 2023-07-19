Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan ’Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), ihtiyaç duyulan alanlarda sorumluluk alarak görev üstlenmeye devam ediyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 18 saat devam eden yangın için ormanlık alana AFAD çağrısı üzerine DÜAK, ekiplere destek olmak üzere AFAD ekipleri ile bölgeye sevk edildi. Ekiplerle ortak çalışma ile göreve çıktığı yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması ardından DÜAK sahadan ayrıldı.

Öte yandan bölgede sıkça yaşanan boğulma vakaları ile ilgili sorunlu bölgelerde uyarılar yaparak bilinçli olmaya davet eden DÜAK ekip lideri Mehmet Turgut Tayuzak, itfaiye kurbağa adamlarla bir dalış tatbikatı yaptı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç talimatıyla kurulan, kısa zamanda çok yol kat eden DÜAK, ihtiyaç duyulan her alanda görev üstlenmeye hazır ve sahada aktif çalışma yaparak korkmadan, gönülden çalışarak karanlığın üstünü aralamaya devam ediyor.