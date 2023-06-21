Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), "Akreditasyon Eğitimlerine" hız verdi.

Dicle Üniversitesi’nin 36 gönüllü çalışanından oluşan ekibi, doğal afetlerde hızla sahaya ulaşıp can kurtarmak için acil yardım ve arama kurtarma eğitimleri almaya başladı. Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler, AFAD yerleşkelerinde devam ediyor. Rektör prof. Dr. Mehmet Karakoç’un destekleriyle kurulan ekip, Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Yılmaz da, ekip lideri olarak tüm eğitimlere eşlik ediyor.

Eğitimler için 36 kişiden oluşan ilk DÜAK ekibi, tahliye ve tahliye türleri, sahaya giriş süreci teknikleri ve destek sistemleri, kurtarma aracı ve kurtarmada kullanılan malzemeler, olay yeri yönetimi, bina yapı sistemleri ve işaretleme, ekip oluşumu ve organizasyon eğitimlerini bitirdi. Bir hafta sürecek olan "hafif arama kurtarma" eğitimine devam edecek olan ekip, bu süreçte afet alanında nasıl davranılacağını, nasıl kurtarma yapılacağını, personel araç ve alan güvenliğinin nasıl sağlanacağını, enkaza girme ve enkaz kaldırma eğitimlerini de alıyor.

DÜAK ekibi eğitimlerin sonunda sınava girecek ve İçişleri Bakanlığı’nın akreditasyon sertifikasını alacak. Sertifika DÜAK ekibini ulusal kurtarma ekiplerinden biri haline getirecek. DÜAK, doğal afetlerde arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına profesyonel ekiplerle birlikte katılabilecek.