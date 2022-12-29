Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmayla birlikte gelişen su krizine dikkat çekmek ve suyun kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Su Arıtma Tesisleri’ne bir gezi düzenledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmayla birlikte gelişen su krizine dikkat çekmek ve suyun kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Su Arıtma Tesisleri’ne bir gezi düzenledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, Dicle Üniversitesi öğrencileri, arıtma tesisini gezerek bilgi aldı. Dünya genelinde su kaynaklarının azalması nedeniyle suyun önemi bir kez daha vurgulanırken, yapılan gezide musluklardan akan suyun hangi zorlu aşamalardan geçtiği anlatıldı. Su tasarrufunun önemi ve tasarruf için alınabilecek tedbirler hakkında öğrencilere bilgi verildi. Dicle Üniversitesinden 1 öğretim görevlisi ve 25 öğrencinin katıldığı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide suyun barajdan alınmasının ardından geçtiği birçok aşama ve arıtma tesisi öğrencilere gezdirildi.

Suyun musluktan akmasına kadar geçen süreçte barajdan havalandırmaya, partikül filtrelemesinden, klorlamaya temiz su depolamaya dek 32 kilometre getirilen su, tıpkı bir fabrika üretim bandı gibi pek aşamalardan geçtiğini belirten DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, farklı zamanlarda hizmete alınmış 6 arıtma tesisinin de faaliyette olduğunu söyledi. Tesisten çıkan suyun kalitesinin sürekli kontrol edildiğini ve arıtma işleminin buna göre yönlendirildiğini kaydeden Tutşi, borulardan geçecek suyun da bir miktar klorlanarak zararlı mikroplardan arındırıldığını belirtti. Suyun zahmetli ve uzun aşamalardan sonra musluklardan akıtılabildiğini belirten Tutşi, öğrencilerin su tasarrufu konusunda bilgilenmesini ve çevrelerini de bu yönde etkilemelerini umut ettiklerini ifade etti.

Teknik gezide öğrenciler, arıtma tesisinin laboratuvarlarını da gezerek su ile ilgili kimyasal analizlerle ilgili de bildi aldı.