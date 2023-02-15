Depremin olumsuz etkilerini çocukların zihninden silmek için Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Dicle Gençlik Kulübü üyeleri moral etkinliği düzenledi.

Depremin olumsuz etkilerini çocukların zihninden silmek için Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Dicle Gençlik Kulübü üyeleri moral etkinliği düzenledi.

Çocukların ve ailelerin hem fiziksel hem de sosyal eksikliklerini gidermeye çalışan kulüp üyeleri, moral etkinlikleri ile bir nebze de olsa çocukların yüzünü güldürmeye ve yaralarını sarmaya çalışıyor. Öğrencilerimiz bu bağlamda şehir merkezinde kurulmuş olan çadır alanlarında yüz boyama, eğitsel oyunlar ve drama etkinlikleri ile çocuklara moral aşılayarak, depremin oluşturduğu olumsuzlukları silmek için çalışıyor.