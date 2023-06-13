Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), akreditasyona hazırlık çalışmalarına devam ederken, AFAD’dın çağırısı üzerine çadır kentte çalışmalara devam ediyor.

Türkiye’de üniversiteler arasında ilk akredite belgesi alma yolunda ilerleyen Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibi, AFAD’dın çağrısı üzerine Diyarbakır’da AFAD koordinasyonunda çadır kentte çalışmalarını sürdürüyor. Dicle üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından kurulan DÜAK ekibi, ’bugünün çalışması yarının hazırlığı’ sloganıyla her türlü doğal afetlerde, olumsuzluklara karşı ihtiyaç duyulduğunda afet farkındalığına sahip, afetlerle ilgili kavramları bilen, müdahale konularında bilgi sahibi olmak ve farkındalık oluşturuyor.