Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) desteğiyle, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği (GABB) bünyesinde, belediyelere yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi düzenlendi.

Eğitimin amacı, bölgedeki belediyelerin kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi ve yeni kaynaklar oluşturabilmesi için proje döngüsü yönetimi yaklaşımını benimsemeleri, kalkınma programlarına ve finansman kaynaklarına erişimlerini sağlamak olarak belirlendi. Ayrıca, daha nitelikli projeler geliştirilmesine imkan tanıyan eğitim, DTSO’nun Kaynak Geliştirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, belediyelerin projecilik alanında hem en fazla sonuç üretebilecek bir potansiyele sahip olmaları hem de kurumsal kapasite açısından belirgin ihtiyaçlarının bulunmasından dolayı birlikte faydalı sonuçlar üretebilecek en önemli aktörler olarak öne çıktığını belirtti. Kaya, ayrıca, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fonlar ile ulusal kaynaklardan yararlanmanın, belediyelerin kaynak geliştirme çalışmalarında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Eğitimde, GABB’ ye üye belediyelerin proje birimlerinde görev yapan personele, proje mantığı ve terminolojisi, proje döngüsü yönetimi çerçevesi ve proje formlarının içerikleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılara, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje örnekleri de sunularak, pratik bilgiler paylaşıldı.