Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) paydaşları işbirliğiyle Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde eğitimlere katılan 76 kişiden 63’ü programı tamamlayarak istihdam edilmeye başlandı. Yeni açılan eğitimlere katılan 40 kişilik grup da sertifikalarını alarak mülakatlara başladı.

Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde, Teleperformance Türkiye işbirliğinde kadınlar başta olmak üzere gençlerin, istihdama katılması amacıyla eğitim programları düzenlendi. Paydaşlarla yapılan eğitimler çerçevesinde toplam 63 kişi istihdam edildi. Eğitimler için öncelikle Sabancı Vakfı tarafından finanse edilen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde UNDP ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülmekte olan “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi” çerçevesinde 37 NEET (Ne eğitimde ne istihdamda olmayan) genç kadına eğitim verildi. Eğitim alan 34 genç kadın istihdam edildi.

Ardından İngiliz Hükümeti Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi ((FCDO) tarafından finanse edilen “Depreme Müdahale için Sürdürülebilir Topluluk Temelli Modeller Oluşturma: Erken İyileşme için İstihdam, Mesleki Eğitim ve Sosyal Hizmetler Yoluyla Yetersiz Hizmet Alan Gruplara Yardım Etme" projesi hayata geçirildi. Bu proje çerçevesinde ise UNDP Türkiye Temsilciliği iş birliğinde 39 kişi eğitim aldı. Eğitim alanlardan 29’u istihdam edildi. Proje çerçevesinde 40 kişi için yeni bir eğitim programı daha açıldı. Eğitimi tamamlayanlar Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Yenişehir Belediyesi ve Teleperformance Türkiye’nin katılım sağladığı sertifika töreninde sertifikalarını aldı.

“Nitelikli eğitimler ile beceri uyumsuzluğunu azaltmaya çalışıyoruz”

İstihdam amaçlı yürütülen eğitim programları hakkında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde 2023 yılında uluslararası kurumlar iş birliğinde istihdam amaçlı eğitim programlarına yöneldiklerini belirtti. Tayınlamak, “İlimiz, Türkiye’de -ne eğitimde ne istihdamda olmayan- genç nüfus sayısının en yüksek olduğu yerlerden biri. Aynı şekilde genç işsizlik oranının yüksek olduğu ilimizde en temel sorunlarımızın başında iş gücü piyasasında beceri uyumsuzluğu geliyor. Bu nedenle istihdam ve girişimcilik odaklı nitelikli eğitim programlarımızın sayısını 2023 yılında arttırmaya karar verdik” dedi.

Yürütülen eğitim programlarına değinen Tayınlamak, “Her iki proje kapsamında 2023 yılında moda tasarım, aşçı yardımcılığı, yazılım dilleri, dış ticaret, nitelikli etkileşim uzmanlığı gibi farklı alanlarda eğitim programlarına ev sahipliği yaptık. Nitelikli Etkileşim Uzmanı Yetiştirme Programı’nda Teleperformance Türkiye ile iş birliği sağlayarak 63 kişinin istihdama katılmasına katkıda bulunduk. Diğer programlarımızda da eğitimi tamamlayan gençlerimizi işletmeler ile eşleştiriyoruz” diye konuştu.

Tayınlamak, eğitim programlarını yereldeki işletmelerin ihtiyaçları, yeni yatırım alanları ve yeni nesil mesleklere göre belirlediklerini belirterek, işletmeler ile iş birliklerini daha çok arttıracaklarını, eğitim alanların ya istihdama katılımları ya da kendi işlerini kurmaları için özel destekler vermeye devam edeceklerini belirtti.

Nitelikli Etkileşim Uzmanı Yetiştirme Programı hakkında konuşan Teleperformance Türkiye Yerel Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kartal Tıknaz ise “Teleperformance olarak Diyarbakır’a iki yıl önce, sosyal ve dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı yaparak burada bir operasyon merkezi kurduk. Diyarbakır’da ikinci yılımızda çeşitli istihdam projeleri kapsamında bin kişilik büyük bir aile olduk. İşimizin merkezine her zaman ‘insanı’ koyan bir şirket olarak bölgenin en büyük ihtiyaçlarından, gençler ve kadınların istihdamına yönelik projelere her zaman katkı sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu’da konumlanan iletişim merkezlerimizin bölge ekonomilerine, özellikle istihdam temelli ihtiyaçlara büyük ölçüde çözüm olduğunu görüyoruz. DTSO’nun bölge ekonomisini iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği bu projeye destek vermekten ve eğitimini tamamlayan gençleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bölge ekonomisini destekleyecek istihdam projelerinde bölge halkıyla el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi.