Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), kentin tarihsel ve kültürel değerlerini İzmir Turizm Fuarı’nda dünyaya tanıtmak için yöresel ürünleriyle boy gösterdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), kentin tarihsel ve kültürel değerlerini İzmir Turizm Fuarı’nda dünyaya tanıtmak için yöresel ürünleriyle boy gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar Kongresi (TTI), 16’ncı kez kapılarını turizm dünyasına açtı. Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren fuar, bu yıl 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Turizm alanında en prestijli fuarlardan biri olan Travel Turkey fuarına coşkulu bir şekilde yöresel ürünleri ve tüm üyeleriyle katılan DTSO, alanda yoğun ilgi gördü.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, turizmin şekil değiştirdiğini, kentte öne çıkan değerler, kavramların gastronomi, tarih, kültür, farklı kültürlerin bir arada olması ve Diyarbakır’ın bunların hepsini içinde barındıran bir kent olduğunu söyledi.

Bugüne kadar istenilen seviyede tanıtımın olmadığını ve sorunlar yaşandığına değine Başkan Kaya, “Bizde bunun farkındayız. Son dönemlerde Diyarbakır’daki özelikle Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yaptığı çalışmalar, coğrafi işarette Türkiye’de birinci sırada tescil yapan bir kent haline geldi. 49 tane ürünün tescilini yaptık. Bunların hepsi tarih içeren, yöreye mahsus, endemik bitkilerden elde edilen ürünler” dedi.

“İzmir’e, Egeli kardeşlerimize tanıtmak için Diyarbakır olarak böyle bir stant açtık”

“Biz bunları İzmir’e, Egeli kardeşlerimize tanıtmak için Diyarbakır olarak böyle bir stant açtık” diyen Başkan Kaya, “Burada şunu hedefliyoruz. İnsanlar, Diyarbakır’ın tarihi, kültürüyle ilgili gelip burada görsünler, bilgiler alsın. Aynı zamanda gastronomimizin tanıtımını yapsınlar. Gastronomiyle ilgili burada sunduklarımızı tanıtsınlar. Temel felsefemiz kentin geçmişten gelen kültürünü tanıtmak. Bu kültürü bu bölgedeki insanlara tanıtarak onlarla birlikte, onlarında kültürüyle birlikte ortak turizm, ortak gastronomi çalışmasını yapabiliriz. Birazda bunun çalışması için turizmde bunu hedefledik” ifadelerinde bulundu.