Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte özel sektörün inşa ettiği ancak hali hazırda atıl durumda olan yapıların envanterinin çıkarılması ve destek programları ile yeniden işlevlendirilmesi gerektiğini söyledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) -DTSO Başkanı Mehmet Kaya, il genelinde özel sektöre ait inşaatın yarım kalmış veya tamamlanmasına rağmen işletme sermayesinin yetersizliği nedeniyle işletilemeyen fabrika, hastane ve otel gibi yapılar bulunduğuna dikkati çekti.

Çok yüksek yatırım maliyeti olan ve kentimiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlayabilecek bu yatırımların atıl durumda kalmaları ekonomik kaynakların israfı demek olduğunu vurgulayan Kaya, "Ülkemiz ve kent ekonomisi açısından son derece önemli kayıp anlamına gelen atıl yapıların yeniden ekonomiye kazandırılmaları büyük bir önem taşıyor" dedi.

Başkan Kaya, çeşitli nedenlerle yarım kalmış veya atıl durumdaki hastane, otel ve fabrikaların mevcut durum envanterinin çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu yöntemle yapılacak bir raporlama neticesinde gerçekleşme oranı minimum %30 olan yatırımlar uygun kredilerle desteklenerek bitirilmeli ve ekonomiye kazandırılmalıdırlar. DTSO bu konuda deneyimlidir. Biz DTSO olarak Metal İşleri Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan atıl bir yapıyı Çağrı Merkezi olarak işlevlendirdik. Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle Bin 50 kişiye istihdam sağlanacak. Benzeri çalışmalar kentimizde yatırım yapılabilirliği arttıracağı gibi üretim ve istihdam alanında da çok önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.