DÜZCE (İHA) – Ülkeyi yasa boğan felaketlerin ardından Düzce’de deprem riski taşıyan sanayi kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin kurulması için Ticaret ve Sanayi Odası harekete geçti. DTSO başkanı Erdoğan Bıyık hem şehirde bulunan arama kurtarma ekiplerine destek vereceklerini hem de oda ve sanayi kuruluşlarında arama kurtarma ekipleri kurulması için proje hazırlayacaklarını söyledi.

DÜZCE (İHA) – Ülkeyi yasa boğan felaketlerin ardından Düzce’de deprem riski taşıyan sanayi kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin kurulması için Ticaret ve Sanayi Odası harekete geçti. DTSO başkanı Erdoğan Bıyık hem şehirde bulunan arama kurtarma ekiplerine destek vereceklerini hem de oda ve sanayi kuruluşlarında arama kurtarma ekipleri kurulması için proje hazırlayacaklarını söyledi.

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından bölgeye giden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) deprem kuşağındaki illere örnek olacak bir girişimde bulundu. DTSO, Düzce’de deprem riski taşıyan sanayi kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin kurulabilmesi için harekete geçti. Konuya ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, oda meclis üyeleri ile komite üyelerini gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirdi.

"Depremin ilk saatlerinde kimse yokken bölgedeydik"

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Erdoğan Bıyık, deprem bölgesinde ilk günden beri yapılan yardım çalışmalarını anlattı. Bıyık, “Maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7 Şubat 2023 tarihinde ise 7.6 şiddetinde, 10 ilde yüz yılın afeti olarak adlandırılan bir deprem felaketi yaşadık. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin ve komitelerimizin desteği ile ilk günden itibaren bir aksiyon içerisindeydik. Sıcak yemek yapmaya uygun 1 panelvan, 1 çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu tır, 3 adet de çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı panelvan araç ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden birkaç arkadaşımız ile beraber 7 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan yola çıktık. Elbistan’a gittiğimiz de yardım anlamında o anda kimse yoktu. Sabah aşçılarımız ile birlikte sıcak çorba ikramında bulunduk. Daha sonra Kullar Köyü’ne intikal ettik. İnsanı yaralayıcı bir durumla karşılaştık. Yaşadığımız deprem ile alakalı ülkemizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bundan sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Vali beyin başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldık. Toplantıda, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak AFAD’a sizin destekleriniz ile beraber 350 bin lira nakdi yardım gerçekleştirdik. Bu depremde yaklaşık Elbistan’da bin kişiye çorba ve yardım malzemelerini dağıttık. Kahramanmaraş’ta Meclis Üyemiz Metin şişman arkadaşımız da mutfak kurdu ve 5 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulundu. Meclis Başkanımız Tanju abimiz bize mutfakta çok büyük destek oldu. Arabalarını tahsis etti. Kendisinin çok emeği vardır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Odamızın organizasyonu ile 3 panelvan 1 kamyonet ayrıca gönderildi. Meclis Üyemiz Halil Uzun bize İstanbul’dan büyük hijyen malzemeleri ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bina yapma görevi verdi. TOBB bu bölge de yaklaşık bin tane kendi imkanları ve bağışlar ile beraber konut yapacak. Deprem bölgesine 100 tır su, 10 tırı Yunus Emre Gülay kardeşimizin desteği ile bölgeye ulaştı. Yakacak çok büyük bir problemdi. Kerestecilik yapan bir üyemiz çok yoğun bir ilgi gösterdi ve yakacak tırları gönderdi. Ayrıca meclis üyelerimiz uyku tulumları, havlular, jeneratör, kırıcıları ulaştırdılar. Biz bu organizasyonu 1 saat içerisinde gerçekleştirdik. Çok hızlı gerçekleşti ve yerinde oldu. Kimse yokken gittik. Allah’a şükürler olsun, bütün Meclis Üyesi arkadaşlarım biz yola çıkarken canla başla herkes bir şeyler ulaştırdı. Düzce’ye gelen 779 depremzedeye meclis üyelerimizin desteği ile yaklaşık 91 bin lira malzeme yardımı gerçekleştirdik. İsmini burada sayamadığımız bir sürü meclis üyesi arkadaşımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

“Arama-kurtarma ekipleri kuralım”

Düzce’nin geçmişte büyük depremler atlattığının altını çizen DTSO başkanı Erdoğan Bıyık, arama kurtarma ekiplerinin önemine de vurgu yaptı. Bıyık, “Arama-kurtarma ekipleri bölgede oldukça başarılı çalıştılar. Daha önce depremler yaşayan Düzce’de yaklaşık 7 tane arama kurtarma ekibi var. Profesyonel çalışan ancak gönüllü görev yapan bu arkadaşlarımız bölgede ciddi çalışmalar yaptılar. Birçok canı kurtardılar. Ancak eğitimleri profesyonel olmasına rağmen bu ekiplerin yeterli araç ve gereçleri maalesef yok. Bu nedenle yeteri kadar müdahale edemiyorlar. Bu arkadaşların desteklenmesi ve ihtiyaçları olan alet ve teçhizatın alınması için destek olmak lazım. Bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz. Ayrıca odamız bünyesinde arama kurtarma ekibi kurmamız gerekiyor. Bu ekip, gereken bütün eğitimleri alacak ve gereken durumlarda müdahale edecek. Bir diğer önemli konuda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, sanayinin tepe odası, buluşma noktası. Burada sanayi kuruluşlarımız ile görüşmeler yaparak çalıştırdıkları işçi oranında arama kurtarma ekipleri kurulması için de girişimlerde bulunacağız. Çünkü bu çok önemli bir konu ve olmazsa olmaz. İlimiz hem geçmişte büyük depremler yaşayarak tecrübe edinmiş hem de gelecekte beklenen depremlere de hazır olması gerekiyor. Bu önemli konuda bütün sanayi kuruluşlarımızın da bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Deprem ile ilgili olarak top yekûn çalışma yapmamız gerekiyor. Bu konuda hem odamızın meclis üyelerinden hem komitelerimizden ve üyelerimizden destek bekliyorum” diye konuştu.