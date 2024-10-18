Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Koç-Yönder iş birliği ile “Zengin Deneyim ve Kültür Birikiminin İş Dünyası ile Paylaşımı” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, önemli bir sunum olduğu için bütün birimlerin bilgilendirilmesi konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, ”Bugün düzenleyeceğimiz seminerde bizlere zaman ayıran Koç- Yönder Başkanı Davut Ökütçü ve dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Ülkenin büyük bir bölümünün istihdamdan tutun da kalkınmasına kadar büyük emekleri olan bir kesimi temsil ediyoruz. Bunun daha sağlıklı gidebilmesi için sağlıklı işleyişle şirketlerin büyüme trendleri gelişen yeni dünya düzeninde büyük önem kazanmaktadır. Bugün aramızda bu işlerin duayenleri yer almaktadır. Bugün onları dinlemek bizim için bir fırsattır. Bu daha sonraki süreçte birlikte çalışabileceğimiz, ortak iş birliği sürdürebileceğiniz anlamına da gelmektedir. O yüzden bugün bizlere zaman ayırdıkları teşekkür ediyorum” dedi.

“NEET’lerin oranında Diyarbakır, Türkiye ortalamasının iki katıdır”

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Bugün ülkemizin gelişmesinde, sanayileşmesinde ve kuşaktan kuşağa intikalindeki en önemli modellerinden biri olan Koç Yönder’in değerli yöneticileri aramızda. Koç-Yönder, Koç’ta uzun süre üst düzey yöneticilik yapmış yöneticilerin oluşturduğu bir dernektir. Bu kuruluşa destek veren Koç yönetimine teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve bölgemizde iki nesil veya üç nesil devam eden işletmeler görebiliyoruz ama bölgemizde maalesef bu konu en önemli kangrenlerimizden bir tanesidir. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler oranında Diyarbakır, Türkiye ortalamasının iki katıdır. Bu oran yoksul ailelerin çocuklarının oranıdır. Türkiye’de orta gelir üstü ailelerdeki NEET’lerde ise Diyarbakır birinci sıradadır. Bu anlamda doğrusu sizlerin bu konudaki deneyimlerinizi aktarmanız bizler için en önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu bilgilendirme semineri bizler için çok önemli bir başlangıçtır. Kentimizin sanayicisinin ve işletmelerinin, sanayi gelişimi ve kuşağın devam etmesi konusunda bilgilenmek bölgemizin önemli sorunlardan bir tanesidir. Bizlere bu konuda destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DTSO Konferans Salonundaki etkinliğe DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, İş Kadınları Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Ekingen, DTSO meclis üyeleri, Koç -Yönder Başkanı Adnan Ökütçü ve dernek yönetimi katıldı.