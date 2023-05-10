DÜZCE(İHA) – Ülke turizminin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programının bilgilendirme toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) gerçekleştirildi.

DTSO konferans salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde konaklama tesisleri için turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve ülke turizminin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programının bilgilendirmesi yapıldı.

Toplantıya; Kültür Turizm Müdürlüğü temsilcileri ile Düzce’de faaliyet gösteren konaklama tesisleri katıldı. Katılımcılara; program dahilinde Kültür Turizm Müdürlüğü ve danışman firmalar tarafından belgelendirme hizmetlerinin alımına yönelik yol haritası sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca DTSO Turizm Ar-Ge Birimi ve Turizm çalışmaları hakkında bilgiler verildi.