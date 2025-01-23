Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle "Dış Ticaret ve Irak’ın Güneyine ihracat ve Yatırım" başlıklı bilgilendirme semineri düzenlendi.

DTSO ev sahipliğinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın en önemli konulardan biri olan ihracat konusunda bilgilendirme semineri düzenlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Irak ile ticaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kaya, “2024 yılında yaptığımız ihracat 2023 yılına göre yüzde 6 bir artış göstermiştir. Tabii ihracatımız genel anlamda yüzde 6 artarken Irak ile olan ihracatımız yüzde 16 civarında arttı. Irak genel ihracat rakamımızın yüzde 50’sini kapsamaktadır. Her iki üründen birini Irak’a satıyoruz. Irak bizim için çok önemli bir potansiyel. Bununla ilgili sürekli çalışmalar yaparak Irak’la ihracatımız artırmalıyız. Sadece bu bölgeyle sınırlı tutmayıp, Irak’ın güneyine ihracatı geliştirecek yöntemler çalışmalar yapmalıyız. Bizim artık başka ülkelere de yavaş yavaş ihracat yapmamız gerekiyor. Başta Afrika olmak üzere bir çok ülkeye birlikte çalışma yaparak ihracat yapmalıyız” dedi.

DTSO Dış Ticaret Komisyon Başkanı Yıldız Türk, “İhracatımız 2023’e kıyasla yüzde 6,3’lük bir artış göstermiştir. Bu artışta, özellikle bazı sektörlerimizin ve ihracat yaptığımız ülkelerin önemli katkıları olmuştur. İhracatımızın lokomotifi konumundaki Irak’a yaptığımız ihracat, 2023’te 113 milyon dolar seviyesindeyken, 2024’te yüzde 15,5’lik bir artışla 130 milyon doların üzerine çıkmıştır. Irak, ihracatımızda açık ara en büyük pazarımız olmaya devam ediyor. Bu başarı, özellikle inşaat malzemeleri ve gıda sektörlerindeki güçlü talebin bir sonucudur. Irak pazarındaki bu güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek için bugün gerçekleştireceğimiz bu toplantı çok önem arz etmektedir. Irak’ın yanı sıra, ihracatımızda önemli artışlar kaydettiğimiz diğer ülkeler arasında Cezayir, Özbekistan, Azerbaycan ve Libya gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu pazarlardaki büyüme, özellikle inşaat, sanayi ve enerji sektörlerindeki talebin artmasıyla ilişkilidir. Bu pazarlardaki fırsatları değerlendirmeye ve ticaretimizi daha da çeşitlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Program bilgilendirme sunumları ile sona erdi.

Seminere; DTSO Dış Ticaret Komisyon Başkanı Yıldız Türk, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış, Diyarbakır Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu, Expokent-Kerkük CEO’su Mohammed Yaoz Omar Hassan ile firma yetkilileri katıldı.