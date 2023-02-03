Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde Diyarbakır İl Gümrük Müdürlüğü, Türk Eximbank Diyarbakır Şubesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) işbirliğiyle DTSO üyelerine yönelik “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde Diyarbakır İl Gümrük Müdürlüğü, Türk Eximbank Diyarbakır Şubesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) işbirliğiyle DTSO üyelerine yönelik “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerinin açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, global ticaretin her geçen gün önem kazandığı bir süreçte Diyarbakır’ın ihracat konusunda hak ettiği konuma ulaşması ve üyelerimizin ihracat potansiyelini artırmak için Gümrük Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Diyarbakır İhracat konusunda istenen düzeyde olmamasına rağmen 2022 yılında ihracatta yüzde 27’lik bir artış gerçekleştiğini ifade eden Kaya, “Temel hedefimiz bu tür seminerler ile üyelerimizin uluslararası pazarda rekabet edebilmelerine öncülük etmek ve ihracatta hak ettiği yerlere gelmesini sağlamaktır. Odamız bünyesinde kurduğumuz Dış Ticaret Birimimizi güçlendiriyoruz. İhracat yapan firma ve ihracat yapma potansiyeli olan firmalara da ulaşacağız. Bugünkü seminerimizle üyelerimizin ihracat süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm yöntemlerinin yanı sıra Eximbank’ın İhracat Destek Kredileri ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin ihracatta sağladığı destekler konusunda bilgilendirme yapılacak” şeklinde konuştu.

Habur Gümrük Kapısı’ndaki yığılmalar ve ihracatçı firmaların karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda oda olarak çalışma yürüttüklerini belirten Kaya, “Gerek Gümrük Müdürlüğümüz, gerekse de Habur Gümrük Kapısındaki yöneticilerle sürekli iletişim halindeyiz. Dış ticaretimizi daha iyi seviyelere taşımak için sürekli çaba sarf ediyoruz. Bölgemiz ve ilimiz iş insanlarının başta komşu ülkeler olmak üzere bütün dünya pazarlarına erişmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık. Nihayetinde son yıllarda ilimiz ve bölgemiz genelinde yaşanan ihracattaki artışlar bu çalışmalarımızın bariz göstergesidir. Bugün odamızda ihracatçı firmalarımız ve ilgili kurumlarımızla bir araya gelmemizin nedeni de dış ticarette imkanlarımızı arttırmaktır. Seminerimize katılım sağlayan kurumlarımıza ve ihracatçı firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

DTSO üyelerinin ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası ticarette güçlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerin, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Nevin İl, Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu, Türk Eximbank Diyarbakır Şube Müdürü Barış Öztürk, Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği (GAİB) Diyarbakır İrtibat Bürosu Uzman Yardımcısı Berivan Timur ve DTSO üyeleri katıldı.