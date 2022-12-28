DÜZCE(İHA) – Düzcespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar’ı ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzcespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar’ı ziyaret etti.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkan Gökhan Kapoğlu ve yönetimi bizi ziyarete geldi. Hepinizin ayağına sağlık. Başarılı bir sezon geçiren ve sezonu şampiyonlukla taçlandıran Başkanımıza Düzcespor’u bir üst lige taşıdığı için ne kadar teşekkür etsek azdır. 2. Ligin ilk yarısında da başarılı bir çizgi yakaladık. Tüm Düzce gibi bizlerde Düzcespor’umuza sahip çıkıp destek olacağız” dedi.