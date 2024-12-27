Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binası yapımı konusunda önemli bir aşama olan bina yapım ruhsatı imzalanan evrak ile tamamlanmış oldu.

DTSO yeni hizmet binası inşaat komisyonunun aylardır süren çalışmaları ve Düzce Belediyesi ekiplerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda bina yapım ruhsat alım işlemi tamamlandı. Odanın, aralık ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, inşaat komisyonunun şu ana kadarki çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Canpolat, mimari ve statik projelerde yapılan tadil çalışmaları ve son aşamada ekstra 1 kat daha fazladan alınması dolayısıyla sürecin biraz uzadığını, geçtiğimiz günlerde yapılan son tadiller neticesinde de bina yapım ruhsatının alınmış olduğunu ifade etti.

Düzce Belediyesi’ne verilecek olan son başvuru formunu DTSO adına imzalayan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “İnşaat Komisyonumuza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Düzce’ye ve odamıza güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. Yıllardır bunun çabası içerisindeyiz. İnşallah bu muazzam eseri kazandırmak bu meclise ve yönetime nasip olacak. Hepimiz için hayırlı olması dileklerimle imzayı atıyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan bu düzenlemelerin ardından yüklenici firmanın ivedilikle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası yapımı işine başlayacağı ifade edildi.