Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yapılması gündemde olan yeni hizmet binası için kurulan yeni hizmet binası inşaat komisyonu toplandı.

Toplantıda; DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Meclis Üyeleri Emre Durmazoğlu, İshak Şengüloğlu, Metin Şişman, 2. Meslek Komitesi Başkanı Erdem Akalın ile Düzce İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Yel hazır bulundular.

Komisyona projenin son durumu hakkında bilgiler veren İbrahim Canpolat, “Düzce’nin simgesi olacak, üyelerimizin hizmetlerini daha ferah daha rahat alabilecekleri modern ve işlevsel bir hizmet binası yapmak için yola çıktık. Yönetim Kurulu Başkanımız Erdoğan Bıyık’ın ve yönetimimizin bu dönemdeki en önemli amaçlarından biri bu projeyi ilimize kazandırmak. Her aşamada başkanımızla istişare halinde ilerliyoruz. Mimari proje kısımlarını tamamladık. İhale aşamasına kadar geldik. Komisyonumuzla birlikte inşallah ihale aşamasını gerçekleştirip ilimize ve üyelerimize bu projeyi kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılacak olan ihale usul ve esasları konusunda yapılan görüşmelerin ardından toplantı sona erdi.