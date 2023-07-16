Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) işbirliğinde düzenlenen panelde iki kentin yatırımcıları bir araya geldi.

Diyarbakır ile Tunceli arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ekonomi Paneli’ne DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TTSO Meclis Başkanı Sevim Şengezer, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Meclis üyeleri, TOBB Oda Borsa Daire Başkanı Hasan Erbay, KGF Bölge Müdürü Ali Dolaş, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Diyadin İnan, Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı Vural Balık, Tunceli kamu ve kurum temsilcileri ile iş adamları katıldı. Paydaş kalkınma ajansları, yatırım ve gelişimler üzerine bilgilendirmede bulundu. KGF Bölge Müdürü Ali Dolaş ise ülke genelinde ve illere yönelik kefalet paketleri ve işleyişini anlattı.

Panel, soru-cevap kısmının ardından son buldu.