Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) müşterek meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda iki kent arasında birliktelik ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 10 maddede mutabık kalındı.

DTSO, kentler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda TTSO ile müşterek meclis toplantısı düzenlendi. Meclis toplantısı DTSO Meclis Başkanı Nevin İl ve TTSO Meclis Başkanı Sevim Şengezer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, odaların organları, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Her iki odanın meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantıda ele alınan 10 maddede işbirliği sağlandı. Toplantıda Diyarbakır Gastronomi Fuarı’nda TTSO’ya ücretsiz stant desteği verilmesi, Diyarbakır OSB’de TTSO’nun tahsis taleplerine öncelik verilmesi, TTSO’nun talep etmesi halinde proje eğitim desteği verilmesi, DTSO Bilim Eğitim Vakfı tarafından TTSO’ya mesleki eğitim desteği verilmesi, kooperatiflerle ilgili her iki odanın ortak çalışma yürütmesi, tekstil atölyelerinin kurulması için çalışma yürütülmesi, doğal afetlere karşı hazırlık ve risk analizleri ile ilgili çalışma yürütülmesi, Diyarbakır ve Tunceli sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, iki kent arasında otelcilik, konaklama ve hizmet sektöründe destek sağlanması için çalışma yapılması, her iki kent arasında kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, iki kent arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla meclis üyelerine sunulan 10 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Tunceli’de düzenlenen toplantıya DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, DTSO Kadın Meclis, TTSO Meclis Başkanı Sevim Şengezer, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, her iki odanın meclis üyelerinin yanı sıra TOBB Oda ve Borsa Daire Başkanı Hasan Erbay katıldı.