Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üye buluşmaları ve iftar yemeği organizasyonu çerçevesinde Silvan’da üyeleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda organları, üye buluşmaları ve iftar yemeği organizasyon öncesinde Silvan’da esnafı ziyaret etti. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, odanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıdan önce DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindekiler Silvan’da esnafı ziyaret etti. Organizasyonda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ekim ayında yapılan seçimin ardından ilçelere yapılan ziyaretlerin ilkini Silvan’a yaptıklarını söyledi.

DTSO olarak 21 bin üyesi olan bir oda olarak 16 komitede hizmet verdiklerini ifade eden Kaya, “Silvan’da Organize Sanayi Bölgesini faaliyete geçirdiklerinde üye sayısının da artacak. Bismil, Ergan ve Silvan olmak üzere 3 ilçede temsilcilik bulunuyor. Üyeler bütün işlemlerini bu temsilciliklerde gerçekleştirebilecekler. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak depremde önemli bir sınav atlattık. KGF kredilerine erişimde sorun yaşanıyor. Krediye ulaşmayla ilgili yaşadığınız sorunları bire bir aktarırsanız. Kredi akışı konusunda yaşanan sorunları çözme noktasında sonuna kadar takipçisi oluruz” dedi.

Kentteki Vize Merkezi ile 29 ülkeye vize işlemleri için Diyarbakır’dan başvuru yapıldığını belirten Kaya, “İhracatçıların krediye erişiminde Eximbank devrede. Oda bünyesinde Kadın Meclisi’nin çalışmaları sonucu kadın girişimci sayısında artış yaşanıyor ve 2 bin 700 girişimci kadın sayısı daha da artacak. Kentteki 33 medeniyetin değerlerinin tescillenmeye çalışılıyor. Gastronomi turizminde Diyarbakır, önemli bir potansiyele sahip. Coğrafi işaretlerin yöresel ürünlerin geleceğe taşınmasında ve gündelik yaşamda ticari bir marka olması yönünde çalışmalar sürecek. Amida konserleri devam edecek. Hasuni Mağaraları’nın UNESCO Kültür Mirası Listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor. Ancak bu çalışmalara yerel yönetimlerin de katılması gerekiyor” diye konuştu.

Diyarbakır’ın kuzey ilçelerinde 50 bin fide ile fıstık ekimine katkı sunduklarını ve bunu 1 milyonun üzerine çıkaracaklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

“OSB’lerin gelişmesiyle kentin sanayileşmesinde önemli adımlar atıldı. Sanayi altyapısı sorununu aşılmasında önemli bir mesafe kat ettik. Dışarıdan yatırımcı gelmesinin önündeki engeller kalktı. Karacadağ OSB içinde ek bölümler yapılacak ve bölge, pamuk sektöründe önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Kent içinde pamuğun işlenmesinin önündeki engeller kalkacak. Nisan ayının sonuna kadar Silvan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili süreç başlayacak. Tapular alınacaK ve yatırım süreci başlayacak. Diyarbakır OSB’de bir dönüm arazi almak için 400 bin TL arsa bedeli ödeniyor. Ancak Silvan Organize Bölgesi için arsa ve altyapı bedava olacak. Silvan’a yapılacak OSB’de ilk olarak Silvanlı yatırımcılar yararlanacak ve odanın fizibilite raporu konusunda üyelere destek olacağız. Sıfır maliyet ile üyeler bu imkandan yararlanabilecek. 3 bin dönümlük OSB alanına ek rezerv alanları da var. Silvan’a 250 yatırımcı talepte bulundu.”

Silvan Baraj suyunun 3 yıl içinde dolacağını ve sulama kanallarıyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Kaya, “Silvan Organize Sanayi Bölgesine gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Tarım aletleri, çırçır, yem, gıda, kurutulmuş ürünlerde Silvan OSB’de faaliyet gösterecek. Silvan’da bir ofis oluşturup başvurular alınacak. 2023 yılının sonunda tapu ve parsel dağıtımı yapılabilecek. İlçe yatırım alanında önemli bir merkez olacak” ifadelerinde bulundu.

Silvan’daki bir düğün salonunda yapılan buluşmaya DTSO Başkanı Mehmet Kaya, oda yönetimi, meclis üyeleri, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Diyarbakır İş Konseyi Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Silvan’da bulunan oda üyeleri katıldı.