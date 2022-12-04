Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 2 Ekim’de gerçekleşen oda seçimlerinden sonra oluşan yönetim kurulu, meclis ve meslek komitesi üyelerinin DTSO’ya uyum sağlanmalarına yönelik oryantasyon eğitimi düzenledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 2 Ekim’de gerçekleşen oda seçimlerinden sonra oluşan yönetim kurulu, meclis ve meslek komitesi üyelerinin DTSO’ya uyum sağlanmalarına yönelik oryantasyon eğitimi düzenledi.

DTSO konferans salonunda yoğun katılımla düzenlenen ve gün boyu devam eden oryantasyon eğitimine Meclis Başkanı Nevin İl, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite üyeleri ve oda çalışanları katıldı.

Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşmalarından sonra, oryantasyon eğitiminde Genel Sekreter Ferdani Gökdere tarafından oda hakkında genel bilgiler ve 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve meslek komite üyelerinin görev yetkileri konularında bilgilendirmede bulundu.

Eğitiminde katılımcılara DTSO idari kadro tarafından odanın çalışma alanları, iştirakleri, kalite ve akreditasyon sistemi, meslek komiteleri faaliyetleri, coğrafi işaret tescilli ürünler, düzenlenen fuarlar, sanayi mektebi, girişimci destek merkezi ve gastro inovasyon merkezi hakkında bilgi verildi. DTSO birim sorumluları ise ticaret sicil, oda sicil, muhasebe, bilgi işlem, basın yayın, sigorta acenteleri, sayısal takograf, sanayi, akademik danışman ve hukuk danışmanı da görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler paylaştı.