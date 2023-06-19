Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 2004 yılından beri sahip olduğu TSE EN ISO 9001 Kalite Belgesi, 15 Haziran 2023 tarihinde TS EN ISO 9001 Baş denetçisi Dr. Cahit Atlı tarafından gerçekleştirilen denetimin ardından yenilendi.

TS EN ISO 9001 Baş denetçisi Dr. Cahit Atlı’nın dokümantasyona yönelik denetiminin ardından kurum personeli ile yapmış olduğu bire bir görüşmelerin neticesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın belgesinin yenilenmesine karar verdi.

Belgenin yenilenmesi konusunda açıklama yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Oda olarak gerek TSE Kalite belgeleri gerekse TOBB Akreditasyon değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. Sürdürülebilir hizmet kalitesi günümüz hizmet anlayışında büyük önem taşıyor. Üyelerimizin doğru hizmetleri en kaliteli şekilde alabilmesi, hizmet kalitesinin devamlı olması için oda olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Belgemizin yenilenmesi noktasında emeği geçen personellerimize ve TS EN ISO 9001 Baş denetçisi Dr. Cahit Atlı hocamıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.