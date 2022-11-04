Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 14 Nisan 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim anlayışını kent gündemine alıp, odanın yönetim kademelerinde kadınların da aktif rol almalarını sağlayarak sayılarını her dönem artırmaya devam ediyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 14 Nisan 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim anlayışını kent gündemine alıp, odanın yönetim kademelerinde kadınların da aktif rol almalarını sağlayarak sayılarını her dönem artırmaya devam ediyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 2018 seçimlerindeki en önemli önceliklerinden birinin kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak olacağını belirtmek olduklarını hatırlattı. Oda, bu anlamda gerekli adımları atarak ve 2018 seçimlerinde toplamda 7 kadın üyenin odanın meslek komitelerinde yer alarak seçimleri kazandığını anımsattı.

Açıklamada, “Yine 2018 yılı kayıtlarına göre kadınlara ait yaklaşık 1700 işletme varken kadınların yönettiği işletme sayısı 300 civarındaydı. 2018 Nisanında Odamız yönetiminde görev alan her bir birey ilk günden itibaren başta odamız organları olmak üzere, işletmelerde ve kentimizdeki tüm STK’larda kadınların temsiliyetini arttırmanın çabası içerisinde oldular. Bu süreçte Odamızın Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizin destekleri çok önemliydi. Böylece Türkiye tarihinde bir ilke imza atılarak Odamız bünyesinde ’Kadın Meclisi’ kurulmuş oldu. Türkiye’de bir ilk olması itibariyle ülke gündemine oturan ’DTSO Kadın Meclisi’ kadınların yaşamın her alanında aktif rol almalarına önemli katkı sunmuş oldu. Bu süreci TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ile Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) üyesi kadın girişimcilerimizin özverili çalışmaları ile başardık” denildi.

Odanın yönetim kademelerinde kadınların daha aktif rol almalarının Türkiye için bir model oluşturduğunu, Türkiye’nin her tarafında kadınların oda, borsa ve diğer meslek örgütlerinin yönetimlerinde başkanlık düzeyinde aktif görevler aldıklarına şahit olmakta oldukları bildirilen açıklamada, “Bizler kadın meclisini kurarken salt bir meclis kurma fikrinden hareket etmedik. Kadınların özel sektörün tüm alanlarında aktif rol almalarını hedefledik ve bunu başardık. Bugün Odamızın 16 farklı meslek grubunun tamamında 2 binden fazla kadın üye yer alırken, farklı sektörlerde faaliyet yürüten 35 kadın üye Odamız organlarında aktif rol almış bulunmaktadırlar. 16 meslek komitesinden 4’ünün başkanlığı, 6’sının da başkan yardımcılığı görevini kadın üyeler üstlenmişlerdir. Ayrıca Odamız meclisinde 5 kadın üye yer almakta, bunlardan biri de Yönetim Kurulunda aktif görev almış bulunmaktadırlar” ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Odamızda kadın meclisinin kurulması ile kadınların kendi kendilerini yönetmelerinin yanı sıra Odamız karar alma mekanizmasındaki kadın temsiliyetlerini de arttırmış olduk. Böylece kadınları ilgilendiren konularda kadınların karar vermelerinin önünü açmış, katılımcı yönetim anlayışını Odamızda hakim kılmış olduk. Bütün bu çalışmaların bir sonucu olarak, 2022 yılı seçimlerinde biz kadınlar sadece meslek gruplarında görev almakla yetinmedik, Odamız Meclis Başkanlığına da ilk kez bir kadın arkadaşımız seçilmiş oldu. Kadınlar olarak kentimizin bütün alanlarında ve bütün paydaşları ile koordineli olarak çalışmayı önümüzdeki dönem için temel felsefe edindik. Bu kapsamda başta DOGÜNKAD ve KAGİK olmak üzere, kadın örgütlenmeleri gerekli desteklerini sunmuş, sunmaya devam ediyorlar. Yarınlarımızı hep birlikte, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile inşa etmekte karalıyız. Bunu kentimizin bütün paydaşları ile birlikte başaracağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın.”