Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ve Doğu-Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ortak organizasyonu ile yapılan DTSO Kadın Meclisi üyeleri basın il tanışma programında bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ve Doğu-Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ortak organizasyonu ile yapılan DTSO Kadın Meclisi üyeleri basın il tanışma programında bir araya geldi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamalarda bulunan DTSO Kadın Meclisi Sözcüsü Seda Berekatoğlu, DTSO’nun 14 Nisan 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim anlayışını kent gündemine almış, odanın yönetim kademelerinde kadınların da aktif rol almaları konusunda bir ilke imza attığını söyledi. 2018 seçimlerindeki önemli önceliklerinden birinin kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak olacağını belirttiklerini söyleyen Berekatoğlu, “Bu anlamda gerekli adımları atmış ve 2018 seçimlerinde toplamda 7 kadın üye odamız meslek komitelerinde yer alarak seçimleri kazanmışlardı. Yine 2018 yılı kayıtlarına göre kadınlara ait yaklaşık 1700 işletme varken kadınların yönettiği işletme sayısı 300 civarındaydı. 2018 Nisanında odamız yönetiminde görev alan her bir birey ilk günden itibaren başta odamız organları olmak üzere, işletmelerde ve kentimizdeki tüm STK’larda kadınların temsiliyetini arttırmanın çabası içerisinde oldular. Bu süreçte odamızın yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin destekleri çok önemliydi. Böylece Türkiye tarihinde bir ilke imza atılarak odamız bünyesinde ’Kadın Meclisi’ kurulmuş oldu. Türkiye’de bir ilk olması itibariyle ülke gündemine oturan ’DTSO Kadın Meclisi’ kadınların yaşamın her alanında aktif rol almalarına önemli katkı sunmuş oldu. Bu süreci TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ile Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) üyesi kadın girişimcilerimizin özverili çalışmaları ile başardık” dedi.

Kadın meclisini kurarken salt bir meclis kurma fikrinden hareket etmediklerini dile getiren Berekatoğlu, "Kadınların özel sektörün tüm alanlarında aktif rol almalarını hedefledik ve bunu başardık. Bugün odamızın 16 farklı meslek grubunun tamamında 2 binden fazla kadın üye yer alırken, farklı sektörlerde faaliyet yürüten 35 kadın üye odamız organlarında aktif rol almış bulunmaktadırlar. 16 meslek komitesinden 4’ünün başkanlığı, 6’sının da başkan yardımcılığı görevini kadın üyeler üstlenmişlerdir. Ayrıca Odamız meclisinde 5 kadın üye yer almakta, bunlardan biri de Yönetim Kurulunda aktif görev almış bulunmaktadırlar” ifadelerinde bulundu.

DTSO’da kadın meclisinin kurulması ile kadınların kendi kendilerini yönetmelerinin yanı sıra odanın karar alama mekanizmasındaki kadın temsiliyetlerini de arttırdıklarını dile getiren Berekatoğlu, “Böylece kadınları ilgilendiren konularda kadınların karar vermelerinin önünü açmış, katılımcı yönetim anlayışını odamızda hakim kılmış olduk. Bütün bu çalışmaların bir sonucu olarak, 2022 yılı seçimlerinde biz kadınlar sadece meslek gruplarında görev almakla yetinmedik, odamız meclis başkanlığına da ilk kez bir kadın arkadaşımız seçilmiş oldu. Kadınlar olarak kentimizin bütün alanlarında ve bütün paydaşları ile koordineli olarak çalışmayı önümüzdeki dönem için temel felsefe edindik” ifadelerine yer verdi.