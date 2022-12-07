Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar Komisyonu yazılı açıklama yaparak, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini İzmir Turizm Fuarı’nda dünyaya tanıtmak için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Fuar Komisyonu yazılı açıklama yaparak, kentin tarihsel ve kültürel değerlerini İzmir Turizm Fuarı’nda dünyaya tanıtmak için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar Kongresi (TTI), 16’ncı kez kapılarını turizm dünyasına açacak. Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan fuar bu yıl 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek. Turizm alanında en prestijli fuarlardan biri olan Travel Turkey fuarı için hazırlıkların tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, DTSO olarak bu yıl çok geniş bir katılımla fuarda yer alınacağı vurgulandı.

DTSO’dan yapılan açıklamada, yerli ve yabancı turizm firmalarının görücüye çıkacağı uluslararası turizm fuarında kenti en iyi şekilde temsil etmek, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel değerleri yanında coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve markalaşması konusunda her türlü hazırlıkları tamamladıkları belirtilerek, “Fuar farklı kültürlerden gelen insanları bir araya getirerek, bunlar arasında iletişimin kurulması ve kültürel paylaşımların yapılması açısından çok önemli bir fırsattır. Bizler de Diyarbakır’ın ve Mezopotamya’nın zengin kültürünü, standımızı ziyaret edecek konuklarımıza tanıtmaya çalışacağız. DTSO bu anlamda yeterli donanım ve materyallere sahip bir kurum olup Diyarbakır’ın her alanda tanıtımını yapabilecek kapasiteye sahiptir. Dolayısıyla Diyarbakır’da düzenlediğimiz fuarlar kadar gerek İzmir’de, gerekse de yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda kentimizi en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz” denildi.

“Tüm katılımcıları DTSO standına davet ediyoruz”

Açıklamanın devamında, “Oda olarak turizmin gelişmesine çok önem veriyoruz, bu anlamda odamız bünyesinde turizm komisyonu ve turizm platformunu kurmuş bulunmaktayız. Kentimizdeki turizm sektörü temsilcileri ve ilgili kamu kurumlarıyla sürekli iletişim ve dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Katılımcı bir yaklaşımla kentimizin tanıtımını yapmaktayız. Bu dayanışmacı bilinç ve ortak akılla sadece Diyarbakır değil, bölgesel düzeyde turizm sektörünün gelişmesini hedefliyoruz. DTSO standına bütün ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerini, turizm acentelerini ve tüm katılımcıları davet ediyoruz. Birlikte oluşturacağımız sinerji ile kentimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.