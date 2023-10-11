Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 8. Gıda Maddeleri Satıcıları Meslek Komite Üyeleri ile gıda sektöründe faaliyet yürüten firma temsilcilerinden oluşan heyet Almanya’da 7-11 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen Köln Anuga Yiyecek ve İçecek Fuarına katıldı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın da yer aldığı heyet Köln Anuga Yiyecek ve İçecek Fuarında, stant açan firmaları ziyaret ederek sergiledikleri ürünler ve faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların yer aldığı ve yoğun ilgi gören fuar alanında firmalarla görüşme imkanı bulan DTSO heyeti iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, ihracat ve ithalat olanaklarını görüştü. Köln başkonsolosluğunu ziyaret eden DTSO heyeti Başkonsolos Turhan Kaya ile son dönemlerde yaşanan vize sorunlarını ve yatırım fırsatlarını görüştü. Ziyarette heyet adına konuşan DTSO Meclis Üyesi Şeyhmus Mete, Diyarbakır’daki yatırım fırsatlarını ve DTSO’nun çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarının yaşadığı en büyük problemin vizelerde yaşanan sorunlara dikkat çeken Mete, konu ile ilgili girişimlerde bulunulmasının ve bu sorunun bir an önce çözülmesinin önemine değindi.

Almanya ile yaşanan en büyük sorunun vize olduğunu belirten Başkonsolos Turhan Kaya ise konunun gündemlerinde ilk sırada olduğunu ve Alman makamlarıyla diyalog halinde olduklarını söyledi. Vize ve yatırım konusunda biraz sabırlı olunması durumunda orta ve uzun vadede sonuçlar alınacağını belirten Başkonsolos Kaya, fuarların bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

DTSO heyeti daha sonra Türk Avrupa İş İnsanları Derneği (TEBA) ile görüşme gerçekleştirdi. Heyet adına konuşan DTSO Meclis Üyesi Şahin Kayır, Almanya’da yatırım yapmak isteyen firmaların banka hesabı açamadıklarını ve vizenin büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Almanya’da yatırım yapmak isteyen firmaların yaşadıkları sorunları dile getiren TEBA Başkanı Mehmet Yaşaroğlu firmalara destek olmak ve yatırım yapmak isteyenlere yol haritası çıkarmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Vize sorununun başlı başına bir sorun olduğunu söyleyen Yaşaroğlu firmaların örgütlülüğünün önemine ve lobi faaliyetlerinin çözümüne katkı sunacağını söyledi.