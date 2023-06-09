Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansı desteği yürütülen Gastro İnovasyon Merkezi projesi kapsamında bütüncül coğrafi işaret stratejisi raporu hazırlandı.

Yerküre Kooperatifi tarafından hazırlanan rapor; Diyarbakır örgü peyniri, Karacadağ pirinci, Çermik biberi, burma kadayıfı, boğazkere üzümü, karpuzu, mercimeği ve Lice domatesine odaklanıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, çalışma çerçevesinde Diyarbakır ile özdeşleşen tescilli ve tescile değer tarımsal ürünler ve gıdaların üretim verilerini derleyerek her bir ürün için üretimin ilk aşamasından pazara, sunumuna kadarki aşamaları incelediklerini söyledi.

Bu ürünlerin ne kadar üretildiğini, üreticilerin sorunlarını, kısıtlarını, pazara ne şekilde sunulduğunu analiz ettiklerini belirten Avşar, “Bunu yaparken iklim değişikliği, kuraklık gibi sorunların üretime etkisini de göz önünde bulundurarak ürünlerin üretiminin sürdürülmesine odaklandık. Temel amacımız menşei Diyarbakır olan tarımsal ürünlerin üretiminin sürdürülmesi, daha katma değerli bir şekilde farklı pazarlara sunumu için yerel kurumlar iş birliğinde politika önerileri geliştirmekti. Seçtiğimiz her bir ürün için ayrı bir analiz çalışması yaptık ve yerel üreticilerimiz, kurumlarımız iş birliğinde politika önerileri geliştirerek raporladık” dedi.

"Vizyon buluşmaları ile yöresel ürünlerin yeni pazar potansiyellerini inceledik"

Paylaştıkları raporun 1,5 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Avşar, "Yerelde kent merkezinde ve kırsal bölgelerde pek çok kurum ve üretici ile görüşmeler yapılarak hazırlandı. Yöresel ürüne alan açan ve o alanda çalışmalar yapan farklı aktörler ile vizyon buluşmaları düzenlendi. Her bir ürün için tescil, tescil denetim sistemi, ürünlerin üretiminin sürdürülmesi için örgütlenme modelleri, kamusal politikalar değerlendirildi. Bu çalışmanın hem bizim hem de kentteki diğer kurumların çalışmaları için yol gösterici bir yayın olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Raporda ayrıca kentin coğrafi işaret tescil belgeleri incelendiğini aktaran Avşar, “Yöresel ürünlerin girdi olarak kullanıldığı tescilli lezzetlerin tarihi, kültürel üretim pratikleri ve üretimine dair yerel bilginin daha çok derlenmesi gerektiği görüldü. Bu çalışma yöresel lezzetlere dair özellikle kırsal alanlarda kadim bilgilerin derlenmesi için de önemli bilgiler sundu” ifade etti.

Avşar, yapılan çalışmanın Gastro İnovasyon Merkezi ve coğrafi işaret tescil çalışmaları için önemli politika önerileri sunduğunu belirterek, emek veren araştırmacılara, yazarlara, proje ekibine ve destek veren kurumlara ve üreticilere teşekkür etti.