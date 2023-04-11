Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bismil’de üye buluşmaları etkinliği çerçevesinde düzenlediği iftarda üyeleriyle bir araya geldi.

DTSO’nun ilkini Silvan ilçesinde gerçekleştirdiği üye buluşmalarının ikinci durağı Bismil oldu. Bismil’de bir düğün salonunda üyeleriyle bir araya gelen DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve yönetimi, ilçeye yönelik faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, üye buluşmalarının ilkini Silvan’a gerçekleştirdiklerini ve ikinci olarak Bismilli üyeleriyle buluştuklarını ifade ederken, fıstık yetiştiriciliğini geliştirmenin önemine değindi. Bismil’de bin 145 üyeleri olduğunu belirten Kaya, Bismil’deki oda temsilciliği ile her türlü hizmeti verdiklerini söyledi.

DTSO olarak 21 bin üyesi olan bir Oda olarak 16 komitede hizmet verdiklerini ifade eden Kaya, Silvan’da Organize Sanayi Bölgesini faaliyete geçirdiklerinde üye sayısının da artacağını kaydetti.

Bismil, Ergan ve Silvan olmak üzere 3 ilçede temsilcilik bulunduğunu ifade eden Kaya, üyelerinin bütün işlemlerini bu temsilciliklerde gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak depremde önemli bir sınav atlattıklarını ifade eden Kaya, konuşmasına kentte yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgileri paylaşarak devam etti.

KGF kredilerine erişimde sorun yaşandığını kaydeden Kaya, “Krediye ulaşmayla ilgili yaşadığınız sorunları bire bir aktarırsanız. Kredi akışı konusunda yaşanan sorunları çözme noktasında sonuna kadar takipçisi oluruz” dedi.

Kentteki Vize Merkezi ile 29 ülkeye vize işlemleri için Diyarbakır’dan başvuru yapıldığını belirten Kaya, ihracatçıların krediye erişiminde EximBank’ın devrede olduğunu söyledi.

Kentteki 33 medeniyetin değerlerinin tescillenmeye çalışıldığına işaret eden Kaya, gastronomi turizminde Diyarbakır’ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve coğrafi işaretlerin yöresel ürünlerin geleceğe taşınmasında ve gündelik yaşamda ticari bir marka olması yönünde çalışmaların süreceğine vurgu yaptı.

Diyarbakır’ın kuzey ilçelerinde 50 bin fide ile fıstık ekimine katkı sunduklarını ve bunu 1 milyonun üzerine çıkaracaklarını söyledi. Fıstık üretimi ile beraber Fıstık Birliği’ni oluşturma çalışmalarına değindi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ise, “Üyelerimizin sorunlarının çözümünde her zaman Diyarbakır ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi odamız her zaman birlikte hareket etmiştir. Bizler biliyoruz ki Bismil’de bulunan üyelerimizin sorunlarının olduğunun farkındayız ve bu sorunların başında da Bismil ilçemizde halen Organize Sanayi Bölgesinin kurulmaması ve Pamuk yetiştiricilerimiz, çırçırcılarımızın ihtiyacı olan lisanslı deponun yapılmamış olmasıdır. Bu sorunların en temeli olan sulama kanallarının tamamlanıp faaliyete geçmemiş olmasıdır. Bu sorunların çözümü için Mehmet Başkanımız ile birlikte çaba sarf etmekteyiz özellikle bakanlıklar ve yetkili kurumlarla yaptığımız bütün görüşmelerde bu sorunları dile getirmekteyiz. Bundan sonrada bu sorunların çözümü için takipçi olacağız ve önümüzdeki dönemde de bu sorunların çözüleceğine inanmaktayım. Bu duygu ve düşünceler ile bu güzel buluşmaya vesile olduğu için ticaret ve sanayi odamıza oda/borsa üyelerimize ve burada bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhu içerisinde daha nice güzel Ramazanlara erişmemizi nasip eylesin” ifadelerinde bulundu.

Üye buluşması etkinliğine DTSO Başkanı Mehmet Kaya, oda yönetimi, meclis üyeleri, DTB Başkanı Engin Yeşil, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve DTSO üyeleri katıldı.