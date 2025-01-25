Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kültür Mahallesi’nde yapımına başlanan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

İhale süreci tamamlanan ve kazı çalışmalarının başladığı DTSO binasının en kısa sürede tamamlanarak üyelere hizmet vermesi amaçlanıyor.

Vali Selçuk Aslan DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ile birlikte inşaat alanını inceledi. Bıyık Aslan’a projenin detayları ve sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili detayları anlattı.