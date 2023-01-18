Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 2022 yılının değerlendirmesini yaptı. Başkan Kaya, "Diyarbakır 2022 yılını ihracat rakamlarına baktığımızda tam istediğimiz rakam olmasa bile yüzde 27’lik bir artışla iyi sayılabilecek bir rakamla bitirdik" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 2022 yılının değerlendirmesini yaptı. Başkan Kaya, "Diyarbakır 2022 yılını ihracat rakamlarına baktığımızda tam istediğimiz rakam olmasa bile yüzde 27’lik bir artışla iyi sayılabilecek bir rakamla bitirdik" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Plaza Hotelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, 2022 yılında kente yakışan bir seçim sürecini geçirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır’da ihracat rakamının 2022 yılında iyi sayılabilecek kapanışla yaptıklarını söyleyen Kaya, “Diyarbakır 2022 yılını ihracat rakamlarına baktığımızda tam istediğimiz rakam olmasa bile yüzde 27’lik bir artışla iyi sayılabilecek bir rakamla bitirdik. Tabi ihracatımızın neredeyse yüzde 60’ı güney komşularımıza olduğu için maalesef güney komşularımızda da halen ticaretin önünde çatışmalı bir süreç, Türkiye ile Irak arasında istenilen diyalogların oluşmaması en çok bizim ihracatımızı da engelliyor. Burada en çok Diyarbakır etkileniyor” dedi.

2023 yılının DTSO’nun 140’ıncı yılı olduğunu belirten Kaya, “2023 yılında bizim odamızın da 140’ıncı yıldönümü. Yani Türkiye’de ilk kurulan odalardan bir tanesidir. Onun için bu yıl içerisinde özellikle 140’ıncı yıl ile ilgili birçok çalışmamız olacak. Bunun hem kentin kültürüyle ilgili çalışmalar olduğu kadar 140 yıllık Diyarbakır ticaretinde nereden nereye geldiğimizle ilgili de önemli panellerimiz olacak” ifadelerinde bulundu.

Temel hedeflerinin kentte sanayi altyapısının güçlendirilmesi olduğunun altını çizen Kaya, “Biz temel hedefimize koyduğumuz sanayi altyapısının güçlendirilmesi çalışmasını daha da hızlandıracağız. Her ne kadar son dönemlerde organize sanayi bölgelerinin yapımında önemli bir mesafe kat etsek bile henüz yeterli değil. Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin dağılımına baktığımızda 2 şeyi baz almamız lazım. Bunlardan biri, illerde organize sanayilerin büyüklükleridir. Bu sıralamada Diyarbakır şuan 23 sıradadır. Toprak büyüklüğünde ise biz, 11-12’deyiz. Yani henüz bu yeterli değildir. Aynı zamanda organize bölgesindeki istihdam sayısı da önemlidir. Bizim en önemli hedefimiz öncelikle organize sanayi bölgesindeki istihdam sayısını kent nüfusunun yüzde 5’ine getirmektir” diye konuştu.