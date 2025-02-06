Kocaeli Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret programında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve oda yönetimi hazır bulundu. Yapılan değerlendirme toplantısının ardından DTSO Meclis Toplantı Salonuna geçildi. Burada Körfez Ticaret Odası Yönetimine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonunda DTSO Başkanı Bıyık, Öztürk’e Düzce’ye Gelsene Tablosu, Yöresel Ürünlerden oluşan hediye sepeti ve plaket hediye etti. Ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.