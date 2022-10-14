DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (DTSO) başkanlığına seçilen Erdoğan Bıyık, çok çalışacaklarını ve güzel işler yapacaklarını dile getirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (DTSO) başkanlığına seçilen Erdoğan Bıyık, çok çalışacaklarını ve güzel işler yapacaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimler ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçilen iş adamı Erdoğan Bıyık, basın mensupları ile bir araya geldi. Yerel medyanın önemli olduğunu dile getiren Bıyık, amaçlarının Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı daha iyi yerlere taşımak olduğunu vurgulayarak eski yönetime teşekkürlerini iletti.

Bıyık, “Ticaret Odası Başkanı olarak basın mensupları ile bir araya gelmek istedim. Düzce’de yerel basın önemli. Basın yaptığımız işleri Düzce halkına anlatmamıza vesile oluyor. İnşallah Ticaret ve Sanayi Odasını daha iyi yerlere getirebilmek için hep birlikte çaba harcayacağız. Güzel işler yapacağız, çok çalışacağız” dedi.