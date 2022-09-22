Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, 2 Ekim’de yapılacak seçime mavi liste ile gireceklerini açıklamıştı. 25 Eylül Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-Bursaspor maçı öncesi iş adamı Karagöz, önceki yıllarda yaşanan gerilimin bu müsabakada yaşanmaması için Amedspor taraftarına sağduyu çağrısında bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, 2 Ekim’de yapılacak seçime mavi liste ile gireceklerini açıklamıştı. 25 Eylül Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-Bursaspor maçı öncesi iş adamı Karagöz, önceki yıllarda yaşanan gerilimin bu müsabakada yaşanmaması için Amedspor taraftarına sağduyu çağrısında bulundu.

Hafta sonu Diyarbakır’da oynanacak Amedspor - Bursaspor maçı öncesinde geçtiğimiz gün herhangi bir olayın yaşanmaması için İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Bursaspor taraftarlarının mücadeleye alınmaması kararlaştırıldı. İş adamı Musa Karagöz, bu kararın üzerine Amedspor taraftarına sağduyu çağrısında bulundu. Karagöz, “Bizim Bursaspor ile geçmişte istemeyerek yaşadığımız bir takım olaylar oldu. Bunun tekrarlanmayacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki Diyarbakır insanı misafirperver bir yapıya sahip. Amedspor taraftarının da misafirperver olduğunu kamuoyuna göstereceğiz. Taraftarlarımızla herhangi bir olay yaşamadan galip geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Amedspor neyse Diyarbekirspor’un da yanımızda o kadar önemli bir yeri var” diyen Karagöz, “Her iki takımımızın da yeri buralar değil. Muhakkak Süper Lig’de yer almaları gerekli. Ama DTSO yönetimine geldiğimiz takdirde ben ve yönetimim adına söz veriyorum; Amedspor’u, Süper Lig’e taşıyacağız. Avrupa’dan üst düzey teknik direktörler getirerek altyapıyı güçlendirip Amedspor’a destek çıkacağız. Spora dair projelerimizden akademi okullarımızı kurup Amedspor’a kurumsal bir kimlik kazandıracağız. Maç günü yönetimimle beraber burada olacağız. Ciddi anlamda takımımıza desteğimiz olacak. Maçı olay yaşanmadan kazanacağız. Futbol barış ve kardeşliktir” ifadelerinde bulundu.