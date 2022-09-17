Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, geçtiğimiz günlerde 2 Ekim’de yapılacak seçime ’Mavi liste’ ile gireceklerini açıklarken, DTSO’nun açıkladığı seçim tarihinin erken olmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, geçtiğimiz günlerde 2 Ekim’de yapılacak seçime ’Mavi liste’ ile gireceklerini açıklarken, DTSO’nun açıkladığı seçim tarihinin erken olmasına tepki gösterdi.

DTSO’nun mevcut yönetiminin 2 Ekim’de seçim kararı almasına tepki gösteren DTSO başkan adayı Musa Karagöz, süreci kaybetme telaşıyla alınan baskın seçim kararı olarak değerlendirdi. Diyarbakırlı iş adamı Musa Karagöz, DTSO’nun mevcut yönetiminin erken seçim kararına ilişkin yaptığı açıklamada, seçim tarihinin en az 45 gün daha ileriye alınması gerektiğine dikkat çekti. Karagöz, “Bizim için çok kısa bir zaman, çalışmalarımızı dar bir zamanda yapıyoruz. Haksız bir şekilde liste konusunda hiçbir bilgisi olmayan sadece şirket unvanları, mersis numaraları dışında pek bir bilgi bulunmayan şirketlerle uğraşıyoruz. Bu bizim için ciddi anlamda bir sıkıntı. Ama mevcut yönetimde bütün şirketin unvanları, adresleri, telefon numaraları olup, grup şeklinde ayırarak DTSO’dan aldıklarını biliyoruz. Mevcut yönetim seçime 3-5 ay önce hazırlıklarını yapmışken, baskın bir seçim yapmaları demokratik olmadığının göstergesidir. Bu yaptıkları adaletsizliğe rağmen zafer inşallah ‘Mavi Liste’nin olacak” dedi.

Diyarbakır’da Teknobilgi Kent adı altında özel üniversite açacaklarını belirten Karagöz, üniversitenin 2 bin dönüm hektar alan üzerinde inşa edileceğini söyledi. Karagöz, “Yeni yapacağımız özel üniversiteyi Teknik Üniversitesi olarak hizmete sunacağız. Açacağımız üniversite bölgede ve Diyarbakır’da ilk olacak. Bunun altyapılarını Diyarbakır’ın önemli iş adamlarıyla görüştük, bakanlık düzeyinde olgunlaşmış. İnşallah özel üniversiteyi Diyarbakır’a kazandıracağız. Özel üniversitemizi Teknobilgi Kent adı altında kuracağız. Diyarbakırlı iş adamları ve tüm halkımızın bu projeye sahip çıkması lazım. Çünkü buradaki gençlerimiz İstanbul’a veya başka bir ilimize gittiği zaman, ciddi anlamda maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyor. Biz de bu sorunun yaşanmaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamına hitap edecek bir üniversite inşa edeceğiz. Halkımızdan tek isteğim projemize sahip çıksınlar. Bu proje Diyarbakır’ın ve gençlerimizin geleceğidir. Projelerimizi peyderpey açıklayacağız. ‘Mavi Liste’ kazanacak, değişim ve dönüşüm şart, Diyarbakır için bir fırsat” şeklinde konuştu.