Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu Diyarbakır-Mardin yoluna bağlayacak ve Güneybatı Çevre Yolu olarak bilenen kara yolunun açılması kentin trafik sorunun büyük ölçüde çözeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kara yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu Diyarbakır-Mardin yoluna bağlayan ve uzunluğu 29,3 kilometre olan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu’nun faaliyete geçmesiyle kentin ulaşımına önemli katkılar sağlayacağı bekleniyor. Kentin trafik sorununun çözüm için Güneybatı Çevre Yolu’nun tamamlanması gerektiğini bildiren DTSO başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, çevre yolu sayesinde ticari faaliyetlerin de artacağını söyledi.

Güneybatı Çevre Yolu’nun Diyarbakır için önemli bir yatırım olduğunu aktaran iş adamı Karagöz, “Kentimizin en önemli yatırımları arasında yer alan Güneybatı Çevre Yolu, Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu Diyarbakır-Mardin yoluna bağlayacağı ve 29.3 kilometre uzunluğunda. Diyarbakır’ın şehir içi trafiğiyle transit trafiği birbirinden ayrılarak şehrin trafik yoğunluğu rahatlatılacak. Aynı zamanda bu çevre yolu yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacaktır. Çevre yolları kentlerin trafik güvenliğini ve ticari faaliyetlerini artırır. Diyarbakır’ın her geçen gün büyümesi trafik sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle yüksek tonajlı araçların artık kent merkezini kullanmamaları gerekiyor. Bu araçlar hem kazaya hem de çevre ve gürültü kirliliğine neden oluyor. Bu nedenle Güneybatı Çevre Yolu, bir an önce tamamlanmalı. Nüfusumuz 2 milyonu aşmış durumda. Diyarbakır’ın ticari potansiyeli de büyüyerek sürüyor. Kentimizde ticari lojistik faaliyetlerinin rahat bir biçimde yapılması üreticilerimizin arzu ettiği bir gelişme. Bu nedenle Diyarbakır’ın ulaşım sorunları vakit kaybetmenden çözüme kavuşturulması gerekiyor. Güneybatı Çevre Yolu’nun faaliyete geçmesi, Mardin ve Şanlıurfa bölgelerine ulaşımımız daha da kolaylaşacak. Yetkililerden bir an önce Güneybatı Çevre Yolu’nun tamamlanması için çalışmalarını hızlandırmalarını talep ediyoruz” dedi.

Karagöz, Diyarbakır’ın ticari hacminin büyümesi için ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Güneybatı Çevre Yolu, Diyarbakır’ın ulaşımına rahatlatacak ancak kentin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otoban sorununun da bir an önce çözülmesi gerek. Diyarbakır ihracatını en çok yaptığı Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’na uzanacak otobanın projesi uzun yıllardır hükümetin gündeminde. Beklentimiz bu projenin hayata geçirilmesidir. Bu projeyle Diyarbakır’ın ve bölgenin ticari hacmi de büyüyecektir” diye konuştu.