Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, seçime sayılı günler kala Sur ilçesinde esnafla bir araya geldi. Karagöz, 2 Ekim’de yapılacak olan DTSO seçimine ‘mavi liste’ ile başkan adayı olduğunu belirterek esnaftan destek sözü aldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, seçime sayılı günler kala Sur ilçesinde esnafla bir araya geldi. Karagöz, 2 Ekim’de yapılacak olan DTSO seçimine ‘mavi liste’ ile başkan adayı olduğunu belirterek esnaftan destek sözü aldı.

DTSO’nun 2 Ekim’deki başkanlık seçimine ‘mavi liste’ ile adaylığını gösteren Musa Karagöz, Sur ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Karagöz, esnafın destek için oyuna talip olduğunu belirtti.

Destek ve istişare çerçevesinde Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı, İnönü Caddesi, Balıkçılarbaşı ve Melik Ahmet Caddesi esnafıyla bir araya gelen Karagöz, esnafın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini paylaştı. Esnaftan gördüğü ilgiden dolayı teşekkür eden Karagöz, “Aslında bizim sevdamız, ekonomisi kalkınmış bir Diyarbakır’dır. Gençlerin, kadınların kendi ekmeğini kazandığı, iş ve ekmek kaygısının olmadığı bir Diyarbakır’dır. Bugün baktığımızda kentimizin en kritik kurumları maalesef bireysel menfaatlerini ön planda tutan yöneticilerce yönetilmektedir. Biz, buna dur demek için aday olduk. Ticaret odası misyonu gereği kente yatırım getirilmelidir, gençlerin işsizlik sorununu ortadan kaldıracak politikalar geliştirmelidir” dedi.

Diyarbakır’ın ticari karnesinin zayıflarla dolu olduğuna vurgu yapan karagöz, “Gaziantep yaklaşık 30 yıl önce otobana kavuştu. Şanlıurfa yaklaşık 15 sene önce otobana kavuştu. Peki Şanlıurfa’ya kadar gelen otoban dümdüz ve engebesiz olan, köprü ve viyadük gibi külfetli yapılar gerektirmeyen sadece 178 kilometre mesafede olan Şanlıurfa-Diyarbakır arasına otoban yapılmıyor. Burada kentin ticaret odası yönetimleri başta olmak üzere tüm siyasilerin ve kent bürokratlarının sorumluluğu bulunuyor. Bu anlamda baktığımızda karşımızdaki tabloda ekonomisi can çekişen, işsizliğin, sefaletin kol gezdiği bir Diyarbakır görüyoruz. Esnafımız, üreticilerimiz ve sanayicilerimiz hak ettiği hizmetleri alamıyor. Dolayısıyla gelişim için değişim şart ve bizler mavi liste olarak değişim için adayız” şeklinde konuştu.