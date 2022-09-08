Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, 2 Ekim’de yapılacak seçime “mavi liste” ile gireceklerini açıkladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan adayı iş adamı Musa Karagöz, 2 Ekim’de yapılacak seçime “mavi liste” ile gireceklerini açıkladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, 2 Ekim’de seçime gidileceği açıklandı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya’nın açıklamasıyla birlikte Musa Karagöz, ekibiyle “mavi liste” ile seçime gireceklerini duyurdu. “Allah’ın izniyle mavi listeden başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” diyen Karagöz, seçildikleri takdirde bölge tarımını ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Diyarbakır’ın birçok ilden daha fazla avantajı olduğunu, buna rağmen birçok ilden geride olduğunu değerlendiren Karagöz, “Gaziantep kadar ihracat yapamıyoruz. Şanlıurfa, Mardin kadar turizm de faaliyet gösteremiyoruz. Turizmde ciddi bir çalışma ile bu kenti daha ileriye taşımak istiyoruz. Mevcut otellerimiz yüzde 100 dolu olacak; bir o kadar da yapılacak. Diyarbakır’a lojistik üs merkezi yapacağız. Mevcut bir lojistik üs var. Bana göre yetersiz. Daha da büyüğünü, içinde her şeyi barındıran, birçok iş adamının kendisini orada bulabilecek inanılmaz bir projemiz var. İlerleyen süreçte bunun detaylarını açacağız. Ortadoğu’nun merkez üssü olacak. Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir yatırım. Detaylarını süreç içinde paylaşacağız” dedi.

“Tek bir proje ile 6 bin 500 istihdam”

Diyarbakır’ı bir marka şehri yapacaklarına inandıklarını belirten Karagöz, “Bu projenin hayata geçmesi takdirde ilk etapta 6 bin 500 kişiye istihdam sağlanmış olacak. En önemlisi ise içinde mesleki okullar yapacağız. Bu proje sayesinde gençlerimizi iş sahibi yapacağız. Orada okulunu bitiren bir gencimizin işi hazır olmuş olacak ve dolgun maaşlarla çalışmış olacaklar. Bu, DTSO bünyesinde denetimi sağlanmış olacak. DTSO bünyesinde her ilçede bir fabrika kurmayı hedefliyoruz. Salça fabrikası, makarna, bulgur fabrikaları şeklinde olacak. Burada kentte hepimiz bir araya gelip bu projeleri hayata geçirmek için adımlar atacağız. Bir olacağız, bütün olacağız ve kenttin menfaatlerini düşünmüş olacağız. Herkesin içinde olduğu bir sistem olacak. Bunları seçildiğimiz takdirde hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Projelerimiz çoktur ve devamı detaylıca ileride her şeyi kurumlarımıza ve kentimize sunmuş olacağız” ifadelerinde bulundu.